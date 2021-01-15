На параде в Пхеньяне показали новую баллистическую ракету

Во время традиционного ночного военного парада в Пхеньяне Северная Корея продемонстрировала новую баллистическую ракету, которая может быть запущена с подводных лодок.

Мероприятие прошло после съезда правящей рабочей партии, на котором лидер страны Ким Чен Ын пообещал укрепить свой ядерный арсенал.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местные СМИ.

Согласно фотографиям, распространенным государственным информационным агентством KCNA, баллистическая ракета, которая может быть запущена с подводных лодок, предположительно получившая название "Pukguksong-5", была представлена вместе с несколькими твердотопливными баллистическими ракетами и другими видами вооружения, включая танки и ракетные установки.

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