Во время традиционного ночного военного парада в Пхеньяне Северная Корея продемонстрировала новую баллистическую ракету, которая может быть запущена с подводных лодок.
Мероприятие прошло после съезда правящей рабочей партии, на котором лидер страны Ким Чен Ын пообещал укрепить свой ядерный арсенал.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местные СМИ.
Согласно фотографиям, распространенным государственным информационным агентством KCNA, баллистическая ракета, которая может быть запущена с подводных лодок, предположительно получившая название "Pukguksong-5", была представлена вместе с несколькими твердотопливными баллистическими ракетами и другими видами вооружения, включая танки и ракетные установки.
"Самое мощное оружие в мире-баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, — выходило на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь Революционных вооруженных сил", — цитирует агентство KCNA AFP.
"Величественные элитные подразделения и непобедимые линейные ряды Республики […] представляют нашу абсолютную власть", — сказал министр обороны Ким Чен Гван.
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