Украина планирует закупать натовские штурмовые винтовки

Украина планирует закупать штурмовые винтовки стандарта НАТО. Известно о начале переговоров на поставку партии такого вооружения.

Как сообщает издание topwar.ru, речь идёт о штурмовых винтовках калибра 5,56 миллиметров под патрон 5,56Х45. С каким конкретно подрядчиком украинская сторона ведёт переговоры не сообщается, предположительно это чешский производитель EXCALIBUR ARMY.

Отмечается, что Украина рассчитывает не просто закупить оружие, но и договориться о его дальнейшем производстве на территории страны.