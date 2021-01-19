Украина планирует закупать штурмовые винтовки стандарта НАТО. Известно о начале переговоров на поставку партии такого вооружения.
Как сообщает издание topwar.ru, речь идёт о штурмовых винтовках калибра 5,56 миллиметров под патрон 5,56Х45. С каким конкретно подрядчиком украинская сторона ведёт переговоры не сообщается, предположительно это чешский производитель EXCALIBUR ARMY.
Отмечается, что Украина рассчитывает не просто закупить оружие, но и договориться о его дальнейшем производстве на территории страны.
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