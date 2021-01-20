Инженерные войска получат в 2021 году более 30 военных роботов

В текущем году инженерные войска пополнятся 37 единицами робототехнических средств.

КАк сообщает издание "Красная звезда", речь идёт о роботах разминирования "Уран-6" и робототехническом комплексе пожаротушения "Уран-14". Об этом в преддверии Дня инженерных войск России заявил их начальник генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В этом году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14"", — заявил военачальник.

Ставицкий отметил, что при этом продолжается работа по созданию новых робототехнических средств и комплексов. В частности, в текущем году будет продолжена разработка комплекса разминирования тяжёлого класса ИМРТК-РТ, а также средства штурма и разграждения ИМРТК-ШР. Кроме того, продолжаются работы по созданию нового танкового мостоукладчика МТУ-2020, который разрабатывается на базе танков Т-72Б3 и Т-90А.