Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В Генконсульстве России в Нью-Йорке отрезана телефонная связь
В Белом доме при Байдене появится Совет по гендерной политике
Министр финансов США: Трамп был слишком мягок в санкционной политике
Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром
Эксперт по урегулированию кризисов: ВОЗ надо срочно реформировать
Газпром предупредил инвесторов, что "СП-2" может быть отменён
Песков прокомментировал очередной фильм-разоблачение от ФБК*
Меркель назвала дату массовой вакцинации от COVID-19
Геннадий Зюганов: Никакой Навальный не оппозиционер

Инженерные войска получат в 2021 году более 30 военных роботов

Силовые структуры » Министерство обороны

В текущем году инженерные войска пополнятся 37 единицами робототехнических средств.

Инженерные войска получат в 2021 году более 30 военных роботов

КАк сообщает издание "Красная звезда", речь идёт о роботах разминирования "Уран-6" и робототехническом комплексе пожаротушения "Уран-14". Об этом в преддверии Дня инженерных войск России заявил их начальник генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В этом году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14"", — заявил военачальник.

Ставицкий отметил, что при этом продолжается работа по созданию новых робототехнических средств и комплексов. В частности, в текущем году будет продолжена разработка комплекса разминирования тяжёлого класса ИМРТК-РТ, а также средства штурма и разграждения ИМРТК-ШР. Кроме того, продолжаются работы по созданию нового танкового мостоукладчика МТУ-2020, который разрабатывается на базе танков Т-72Б3 и Т-90А.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
12 нацгвардейцев США заподозрены в "экстремистских связях"
Инженерные войска получат в 2021 году более 30 военных роботов
Трамп улетает. Как Байден получит "ядерный чемоданчик"?
В Генконсульстве России в Нью-Йорке отрезана телефонная связь
В Белом доме при Байдене появится Совет по гендерной политике
Министр финансов США: Трамп был слишком мягок в санкционной политике
Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром
Эксперт по урегулированию кризисов: ВОЗ надо срочно реформировать
Иранская армия проводит учения в районе устья Персидского залива
Газпром предупредил инвесторов, что "СП-2" может быть отменён
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Мир. Новости мира
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
В России могут появиться передвижные аптеки
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Задержание поднимет политический вес Навального
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Итоги дела рязанских скинхедов
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников