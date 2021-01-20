Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита

Украинские подразделения морской пехоты несут существенные потери в Донбассе из-за нехватки профессиональных кадров.

Как сообщает издание riafan. ru, из-за кадрового голода в зоне военных действий в Донбассе в разведку морской пехоты призывают простых матросов и солдат береговых войск, которые не обладают специальной подготовкой, знаниями и навыками. По этой причине разведподразделения морской пехоты несут в Донбассе большие потери.

Издание со ссылкой на руководителя "Украинского милитарного портала" Тараса Чмута отмечает, что в подразделениях не проверяются слаженность и уровень подготовки личного состава.

Ранее в Донбассе украинские солдаты самовольно покинули позиции из-за отсутствия средств обогрева.