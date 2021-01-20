Комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на Чёрном море

На Черноморском флоте заступил на боевое дежурство дивизион ракетных комплексов "Бастион".

Как сообщает издание riafan. ru, точные координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов неизвестны, так как они засекречены. Прибыв на места базирования, расчёты выполнили обнаружение целей, а также отработали смену огневых позиций.

Известно, что в состав дивизиона входят четыре ударных расчёта. В настоящее время они находятся в боевой готовности.

Противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" предназначены для уничтожения различных типов и видов надводных кораблей.