Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа

Израильская артиллерия обстреляла несколько наблюдательных башен на территории сектора Газа.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Quds Net, башни были заняты палестинскими группировками на границе сектора Газа.

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены несколько строений в лагере беженцев Аль-Магхази.

Издание actualnews. org сообщает, что ранее ВВС Израиля нанесли в секторе Газа удар по объектам движения ХАМАС. Истребители были подняты в воздух в ответ на ракетную атаку с северной стороны сектора Газа.