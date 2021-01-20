В России создали страховочный прибор для запасного парашюта. Ранее подобные предметы страна закупала за рубежом.
Как сообщает издание topwar. ru, электронное устройство разработали в холдинге "Технодинамика". Отмечается, что прибор самостоятельно определяет высоту и скорость падения парашютиста, и в случае необходимости автоматически раскрывает запасной парашют. Устройство может использоваться как для спортивных парашютов, так и для военных парашютных систем.
Подобные устройства ранее в России не производились, а закупались в Бельгии, Чехии или Германии.
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