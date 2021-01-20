Турция и Азербайджан проведут совместные учения у границ Армении

Турция и Азербайджан проведут совместные зимние учения вблизи границ Армении. В настоящее время ведётся подготовка к манёврам.

Как сообщает издание topwar. ru, 17 января в Турцию прибыли азербайджанские военные, которые примут участие в учениях "Зима-2021".

Известно, что манёвры будут проходить в городе Карс, который находится в 80 километрах от границы с Арменией. На учениях подразделения отработают нанесение авиаударов, а также высадку тактического воздушного десанта. В манёврах примут участие подразделения спецназа, танковых войск, снайперы, артиллеристы и пилоты вертолётов.