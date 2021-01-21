Американцы перебросили в Сирию из Ирака 200 военных

В Сирию были переброшены из Ирака 200 военнослужащих армии США. Американских военных доставили вертолётами.

Как сообщает издание regnum. ru, американские военные были переброшены в провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке страны. В настоящее время военные ВС США находятся на базах в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, нефтяном месторождении Эль-Омар и газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зоре.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты сократят численность своих войск в Афганистане и Ираке, а также в 2021 году американские войска должны покинуть Сомали.