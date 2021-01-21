Три научных роты Космических войск созданы в технополисе "Эра" в Анапе

В Анапе в военном инновационном технополисе "Эра" были созданы три научные роты Космических войск, который будут вести разработки по направлениям ВКС и ядерного вооружения.

Как сообщает издание "Кубань24", новые роты будут вести научную работу по шести перспективным направлениям. Две роты, прибывшие из Красногорска и Воронежа, будут заниматься разработками в интересах ВКС и ВВС. Ещё одна рота, переброшенная из Сергиева Посада, займётся работой в интересах ядерного оружейного комплекса.

Отмечается, что в настоящее время в рамках технополиса задействованы 320 операторов научных рот.