Новое вооружение продемонстрировали на параде в Северной Корее

Северная Корея во время военного парада продемонстрировала новые образцы оружия и военной техники.

Как сообщает "Российская газета", парад был посвящён окончанию VIII-го съезда Трудовой партии Кореи. В ходе марша демонстрировались новые корейские разработки в области вооружений.

Так, в ходе парада были показаны пусковые установки с двумя баллистическими ракетами малой дальности, размещённые на пятиосных шасси. По мнению экспертов, новые установки способны поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Кроме того, показаны твердотопливные ракеты "Пуккыксон-5", которые будут использованы на подводных лодках. Вероятно, ракетами данного типа будет оснащена первая северокорейская атомная подводная лодка, создание которой ранее анонсировал Ким Чен Ын.