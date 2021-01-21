Пакистан провёл успешные испытания новой баллистической ракеты Shaheen-III, которая поразила цель в Аравийском море.
Как сообщает издание topwar. ru, запуск ракеты провели для повторной проверки её технических и конструкторских характеристик. Отмечается, что баллистическая ракета средней дальности Shaheen-III способна поражать цели на расстоянии до 2750 километров и нести ядерную боеголовку. Первые испытания данного типа вооружения состоялись в 2015 году.
Пакистан разрабатывает ракеты, способные нести ядерный заряд, для соблюдения паритета с Индией, которая также регулярно совершенствует свой оружейный арсенал.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.