Первые в 2021 году учения РВСН стартовали в Приангарье

Первые в 2021 году учения РВСН стартовали в Приангарье. Ракетчики отработают обширный комплекс задач.

Как сообщает издание irkutskmedia. ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в манёврах будут задействованы 2000 военных, а также до 200 единиц техники. В частности, будет произведён вывод автономных пусковых установок ПГРК "Ярс".

Учения пройдут в Иркутском ракетном соединении в течение месяца. Среди задач, которые предстоит отработать военнослужащим, — приведение в полную боевую готовность, маневрирование на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным группам противника, а также действия в условиях радиоэлектронного подавления.

Отмечается, что в учениях будут задействованы до десяти образцов перспективной спецтехники, которая будет использоваться подразделениями РХБЗ, охраны и обороны и военными инженерами.