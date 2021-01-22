Бывший глава Банка Ватикана Анджело Калойя был приговорен почти к 8 годам 11 месяцам тюремного заключения за отмывание денег и растрату при отягчающих обстоятельствах.
81-летний мужчина стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным за финансовое преступление. Его адвокат уже заявил, что приговор будет обжалован.
Калойя был президентом банка Institute of Works of Religion (IOR), с 1999 по 2009 год.
Он и два юриста, консультировавшие банк, были обвинены в хищении денег при управлении продажей итальянской недвижимости, принадлежащей IOR, в период с 2001 по 2008 год, якобы заявив меньшую, чем фактическая сумма продажи.
Суд Ватикана также признал обоих адвокатов виновными:
Все они должны будут заплатить штрафы и будут лишена права занимать посты на госслужбе на неопределенный срок.
Напомним, Банк Ватикана уже давно сотрясают финансовые скандалы. страдает от финансовых скандалов.
В сентябре 2020 года Джованни Анджело Беччу, один из влиятельных кардиналов Ватикана, подал в отставку со своего поста на фоне одного из них:
В 2013 году Папа Римский Франциск создал экспертный комитет, чтобы рекомендовать реформы экономическим и административным структурам Святого Престола для борьбы с этой проблемой.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.