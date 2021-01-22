Первая партия разведкомплексов "Пенициллин" поступила в войска

Первая партия разведкомплексов "Пенициллин" поступила в Вооружённые силы России.

Как сообщают "Известия", о поступлении первой партии новейших комплексов артразведки сообщил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев. Он рассказал, что в соответствии с контрактом, комплексы передали в войска в декабре прошлого года.

Известно, что комплексы "Пенициллин" способны осуществлять поиск орудий, миномётов, огневых точек, ракетных позиций, а также одновременно корректировать огонь своей артиллерии.

Отмечается, что детекторы системы обладают очень высокой точностью. В течение пяти секунд комплекс способен обнаружить цель на расстоянии 25 километров и точно рассчитать место падения снаряда.