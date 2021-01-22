Комплексы "Искандер-М" с 2021 года будут задействованы в операциях ВМФ

Комплексы "Искандер-М" с 2021 года будут поддерживать операции Военно-морского флота. Об этом заявили в Минобороны.

Как сообщает издание rossaprimavera. ru, бригады Сухопутных войск, на вооружении которых стоят "искандеры", будут получать информацию о целях от беспилотников ВМФ и впоследствии участвовать в уничтожении определённых целей.

Отработать такое взаимодействие Сухопутных войск и ВМФ планируется на учениях "Запад-2021".

Отмечается, что применение "Искандер-М" в операциях ВМФ будет наиболее оправдано при уничтожении статичных целей, таких как базы, радары, узлы связи и штабы.