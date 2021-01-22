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Два новых универсальных корабля разрабатываются в России

Силовые структуры » Министерство обороны

В России разрабатываются два новых универсальных корабля. Проекты представило Невское проектно-конструкторское бюро.

Как сообщает издание sudostroenie. info, речь идёт об универсальном морском корабле "Варан", а также о проекте универсального десантного корабля. Известно, что УМК "Варан" — авианесущий комплекс, который имеет возможность применять робототехнические комплексы. Водоизмещение корабля составляет 45 тысяч тонн. Судно способно нести на борту 24 многоцелевых самолёта, до 30 беспилотников и шесть вертолётов.

Универсальный десантный корабль будет иметь водоизмещение 30 тысяч тонн и располагать семью площадками для посадки вертолётов.

Автор: Максим Щегольков
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