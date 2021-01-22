Модернизированный командный пункт системы ПРО создали в Москве

В Москве завершено создание модернизированного командного пункта системы противоракетной обороны города.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Сергей Грабчук.

Известно, что основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса "Эльбрус-90С", его применение многократно увеличивает быстродействие, но при этом потребляемая мощность пункта снизилась в 40 раз.

Отмечается, что новый комплекс проще в обслуживании, а сам пункт стал более надёжным и ремонтопригодным.