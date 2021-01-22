В Москве завершено создание модернизированного командного пункта системы противоракетной обороны города.
Как сообщает ТАСС, об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны ВКС, генерал-майор Сергей Грабчук.
Известно, что основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса "Эльбрус-90С", его применение многократно увеличивает быстродействие, но при этом потребляемая мощность пункта снизилась в 40 раз.
Отмечается, что новый комплекс проще в обслуживании, а сам пункт стал более надёжным и ремонтопригодным.
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