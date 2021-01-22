На Украине готовятся к испытаниям нового пулемёта КТ-17,7, который является модификацией старой советской разработки.
Как сообщает издание glas. ru, по сути КТ-17,7 является модифицированной версией советского пулемёта НСВ "Утёс", который до сих пор применяется на танках Т-80, Т-64 и Т-72, и был разработан в СССР ещё в 60-х годах прошлого века.
Над разработкой КТ-17,7 трудилось предприятие "Маяк" совместно с американскими специалистами. Известно, что оружие получило новый ствол, правда, уже американской разработки.
Испытания пулемёта запланированы на февраль этого года.
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