Украина переделала старый советский пулемёт под стандарты НАТО

На Украине готовятся к испытаниям нового пулемёта КТ-17,7, который является модификацией старой советской разработки.

Как сообщает издание glas. ru, по сути КТ-17,7 является модифицированной версией советского пулемёта НСВ "Утёс", который до сих пор применяется на танках Т-80, Т-64 и Т-72, и был разработан в СССР ещё в 60-х годах прошлого века.

Над разработкой КТ-17,7 трудилось предприятие "Маяк" совместно с американскими специалистами. Известно, что оружие получило новый ствол, правда, уже американской разработки.

Испытания пулемёта запланированы на февраль этого года.