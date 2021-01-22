США планируют испытать над Чёрным морем противокорабельную ракету

Вооружённые силы США планируют испытать над Чёрным морем крылатую ракету, которую называют "убийцей Черноморского флота России".

Как сообщает издание newizv. ru, речь идёт о крылатой противокорабельной ракете LRASM, дальность действия которой составляет около 950 километров. Отмечается, что такой радиус действия позволит американцам держать под контролем практически всё Чёрное море с любой точки на его побережье.

Известно, что данная ракета обнаруживает цель с помощью бортовых датчиков и устойчива к различного рода помехам. Однако офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке советника министра обороны США в своём отчёте отметил, что в сегодняшней версии LRASM всё еще присутствуют программные и аппаратные сбои. Во время тестов планируется выявить и устранить все ошибки.