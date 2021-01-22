Вооружённые силы США планируют испытать над Чёрным морем крылатую ракету, которую называют "убийцей Черноморского флота России".
Как сообщает издание newizv. ru, речь идёт о крылатой противокорабельной ракете LRASM, дальность действия которой составляет около 950 километров. Отмечается, что такой радиус действия позволит американцам держать под контролем практически всё Чёрное море с любой точки на его побережье.
Известно, что данная ракета обнаруживает цель с помощью бортовых датчиков и устойчива к различного рода помехам. Однако офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке советника министра обороны США в своём отчёте отметил, что в сегодняшней версии LRASM всё еще присутствуют программные и аппаратные сбои. Во время тестов планируется выявить и устранить все ошибки.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.