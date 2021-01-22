Китайская система ПВО сбила истребитель ВВС Индии

Китайская система ПВО сбила истребитель МиГ-21 ВВС Индии на границе с Пакистаном.

Как сообщает издание avia. pro, индийский истребитель потерпел крушение 5 января текущего года. Он был сбит мощным электромагнитным импульсом. По некоторым данным, он мог быть произведён китайской передовой системой противоракетной обороны. Такие электромагнитные импульсы способны вывести из строя всю электронику на технике противника.

Издание отмечает, что подобные системы, использующие электромагнитные импульсы, есть сегодня и у России, однако происшествие с индийским истребителем позволяет сделать вывод, что китайская система, как минимум, в 10 раз дальнобойнее.