Украинские военные потеряли два внедорожника, подаренных американцами

На Украине военнослужащие потеряли два дорогих внедорожника, которые армии подарили американцы в качестве военной помощи.

Как сообщает издание riafan. ru, автомобилей не досчитались в 80-й бригаде ВСУ в Донбассе. Пропажу обнаружили во время инвентаризации, которая проводилась перед приездом представителей американского посольства.

Выяснилось, что два автомобиля Hummer отправили на ремонт в автосервис в посёлке Рубежное, откуда они пропали. О краже автомобилей было сообщено в полицию, однако, комиссия штаба сочла разбирательство фиктивным и обязала командование бригады вернуть автомобили до приезда делегации из американского посольства.