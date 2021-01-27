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Военное сотрудничество с Россией хотят усилить в Армении

Силовые структуры » Министерство обороны

В Армении заявили о необходимости усиления военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал министр обороны страны.

Как сообщает РИА "Новости", министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о необходимости наращивания военного сотрудничества с Россией во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянской армии. Военачальник отметил, что совместная охрана воздушного пространства Армении является лучшим примером подобного взаимодействия.

Отмечается, что в настоящее время на территории Армении дислоцируется российская военная база, которая согласно договору будет находиться там до 2044 года.

Автор: Максим Щегольков
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