Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии. Ракеты смогли преодолеть системы ПВО.
Как сообщает издание discover24. ru, очередной атаке йеменских повстанцев подвергся Эр-Рияд.
Отмечается, что межконтинентальные баллистические ракеты преодолели шесть комплексов ПРО и ПВО, развёрнутых американскими ВВС. Ракеты преодолели около 900 километров и были перехвачены уже непосредственно над городом комплексами ПВО "Патриот".
Во время уничтожения МБР раздался громкий взрыв, напугавший жителей столицы Саудовской Аравии.
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