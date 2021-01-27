Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии. Ракеты смогли преодолеть системы ПВО.

Как сообщает издание discover24. ru, очередной атаке йеменских повстанцев подвергся Эр-Рияд.

Отмечается, что межконтинентальные баллистические ракеты преодолели шесть комплексов ПРО и ПВО, развёрнутых американскими ВВС. Ракеты преодолели около 900 километров и были перехвачены уже непосредственно над городом комплексами ПВО "Патриот".

Во время уничтожения МБР раздался громкий взрыв, напугавший жителей столицы Саудовской Аравии.