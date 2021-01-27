Босния и Герцеговина закупит американские военные вертолёты

Вооружённые силы Боснии и Герцеговины закупят новые военные вертолёты у США.

Как сообщает издание regnum. ru, планируется, что американские вертолёты и боевые машины Humvee должны будут заменить в войсках Боснии и Герцеговины российское вооружение. Об этом сообщил начальник штаба вооружённых сил страны генерал Сенад Машович.

Отмечается, что в настоящее время в США уже начато производство четырёх военных вертолётов для Боснии и Герцеговины, которые будут закуплены боснийцами при финансовой поддержке США. Уточняется, что речь идёт о вертолётах типа Huey II.