Пентагон будет учитывать изменения климата при планировании операций

В Пентагоне заявили, что будут следить за изменениями климата и учитывать их при планировании своих военных операций.

Как сообщает издание regnum. ru, с таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что изменения климата будут учитываться при разработке стратегий безопасности, военных операций и инфраструктуры.

Кроме того, Остин отметил, что Пентагон поддерживает включение влияния климата в новую редакцию Стратегии национальной обороны.

"Московский комсомолец" отмечает, что президент США Джо Байден отдал распоряжение — в течение 120 дней изучить влияние изменения климата на объекты военной инфраструктуры и учесть это при разработке новой стратегии.