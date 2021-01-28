В Пентагоне заявили, что будут следить за изменениями климата и учитывать их при планировании своих военных операций.
Как сообщает издание regnum. ru, с таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что изменения климата будут учитываться при разработке стратегий безопасности, военных операций и инфраструктуры.
Кроме того, Остин отметил, что Пентагон поддерживает включение влияния климата в новую редакцию Стратегии национальной обороны.
"Московский комсомолец" отмечает, что президент США Джо Байден отдал распоряжение — в течение 120 дней изучить влияние изменения климата на объекты военной инфраструктуры и учесть это при разработке новой стратегии.
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