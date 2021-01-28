Американский самолёт-разведчик пролетел над российской военной базой

Над базой Военно-морского флота России в Сирии пролетел американский самолёт-разведчик.

Как сообщает издание infosmi. net, самолёт-шпион нарушил воздушное пространство Сирии и пролетел над российской базой в Тартусе. Отмечается, что американское воздушное судно длительное время кружило вблизи базы ВМФ России. По мнению экспертов, американцы пытаются выяснить частоты, на которых работают российские комплексы С-400. Предположительно, что таким образом американские военные пытались заставить службы ПВО привести систему в боевой режим, чтобы засечь чистоту, однако российские службы давно рассекретили эту тактику США.