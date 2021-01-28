ВКС России нанесли удар по позициям боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России проводят в сирийской пустыне контртеррористическую операцию.

Как сообщает издание "Военное дело", операция проводится в пустыне Бадия. Её проводят ВКС России совместно с сирийской правительственной армией.

Так, российские военнослужащие нанесли удар по укрытиям террористов в районе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

Издание "Репортёр" сообщает, что данная операция является ответом на атаки на пассажирский автобус с сирийскими военнослужащими на границе Сирии и Ирака у Дейр-эз-Зора.