Российский беспилотник "Охотник" испытают в Сирии

Россия в ближайшее время может начать тестирование тяжёлого беспилотника "Охотник" в Сирии. К такому выводу пришли аналитики.

Как сообщает издание news-r.ru, после успешных испытаний, проведённых на российском полигоне Ашулук, эксперты склонны полагать, что тяжёлый беспилотник "Охотник" будет протестирован в Сирии. В частности, аппарат может быть применён в Идлибе для нанесения ударов по позициям террористов. Предполагается, что такие испытания могут начаться в течение полугода.

В то же время отмечается, что официальных данных о возможном проведении испытаний БПЛА "Охотник" в Сирии нет.