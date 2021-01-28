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Российский беспилотник "Охотник" испытают в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия в ближайшее время может начать тестирование тяжёлого беспилотника "Охотник" в Сирии. К такому выводу пришли аналитики.

Как сообщает издание news-r.ru, после успешных испытаний, проведённых на российском полигоне Ашулук, эксперты склонны полагать, что тяжёлый беспилотник "Охотник" будет протестирован в Сирии. В частности, аппарат может быть применён в Идлибе для нанесения ударов по позициям террористов. Предполагается, что такие испытания могут начаться в течение полугода.

В то же время отмечается, что официальных данных о возможном проведении испытаний БПЛА "Охотник" в Сирии нет.

 

Автор: Максим Щегольков
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