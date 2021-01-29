США потребовали от России и Турции вывести войска из Ливии

В ходе заседания Совбеза ООН США потребовали от России и Турции немедленно вывести войска из Ливии.

Как сообщает издание actualnews. org, с таким заявлением выступил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Ричард Миллс. Он отметил, что его призыв соответствует договорённостям о прекращении огня в Ливии, которые были достигнуты в октябре прошлого года. Американский военачальник призвал Турцию и Россию вывести поддерживаемые ими наёмнические формирования и военных посредников.

В октябре Правительство национального согласия и Восточное правительство Ливии договорились о прекращении огня.