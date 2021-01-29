Комплекс "Бастион" развернули в боевое положение в Крыму

В Крыму в боевое положение развернули береговой ракетный комплекс "Бастион".

Как сообщает vesti. ru, приведение комплекса в боевое положение связано с проведением учений дивизиона противокорабельного комплекса Черноморского флота в Крыму, в которых задействованы около 100 военнослужащих и 15 единиц военной и спецтехники.

Военные совершили марш в заданный район, а затем провели тренировку по развёртыванию комплексов в боевое положение, а также подготовили технику к возможной атаке противника.

Отмечается, что на следующем этапе учений расчёты отработают уже боевые задачи.