Большинство американских истребителей F-35 оказались неспособны подняться в воздух из-за технических проблем.
Как сообщает издание ferra. ru, о проблемах с военными самолётами сообщил замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд. Он рассказал, что две трети истребителей F-35 Lightning II не способны летать из-за проблем с силовой установкой, а также с планером.
Помимо этого, отмечается, что эксплуатация данных истребителей очень дорога, и обходится примерно вчетверо дороже, чем использование F-16.
В настоящее время американцы планируют довести готовность парка F-35 Lightning II хотя бы до 50 процентов.
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