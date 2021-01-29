Новую машину химической разведки разработали в России

В России разработали новейшую машину для радиационной, химической и биологической разведки.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время Единого дня военной приёмки. Разработка велась на Тульском предприятии, входящем в госкорпорацию "Ростех".

Отмечается, что РХБ-9 выполнена на базе шасси семейства "Тайфун". Машина предназначена для ведения разведки на поле боя. Техническое оснащение машин позволяет производить забор проб таким образом, чтобы экипаж практически не выходил в зону поражения.