В США переправят похищенный российский "Панцирь"

Ранее похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" доставят на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Журналисты считают, что "Панцирь" демонтируют и будут изучать принципы его работы.

Напомним, в прошлом году американцам удалось захватить купленный Объединёнными Арабскими Эмиратами "Панцирь-С1". Затем его тайно доставили на базу НАТО в Германии.