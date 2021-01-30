Ранее похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" доставят на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщает Popular Mechanics.
Журналисты считают, что "Панцирь" демонтируют и будут изучать принципы его работы.
Напомним, в прошлом году американцам удалось захватить купленный Объединёнными Арабскими Эмиратами "Панцирь-С1". Затем его тайно доставили на базу НАТО в Германии.
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