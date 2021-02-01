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Российские системы ПВО сбили над Сирией американскую авиабомбу

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские системы ПВО сбили над территорией Сирии авиабомбу производства США.

Как сообщает издание evo-rus.com, об уничтожении американской авиабомбы GBU-39 SDB сообщили некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. По некоторым данным, огонь был открыт в направлении Израиля в провинции Тартус.

Отмечается, что официальных комментариев по данному поводу не поступало. Журналисты отмечают, что уничтожение американского снаряда повысило рейтинг российского вооружения

Предположительно, инцидент произошёл 22 января, в этот день израиль предпринял попытку удара по сирийской армии в Хаме.

Автор: Максим Щегольков
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