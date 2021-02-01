Новый патрульный корабль спустили на воду в Крыму

В Крыму спустили на воду новейший патрульный корабль проекта 22160. Это уже четвёртый корабль данного проекта, спущенный на воду.

Как сообщает издание sevastopol. su, спуск судна состоялся на керчинском заводе "Залив". Корабль получил наименование "Сергей Котов". Ранее флот получил ещё три корабля этого проекта: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачёв" и "Павел Державин".

Отмечается, что данные корабли имеют сравнительно небольшие габариты: 91 метр в длину и 14 в ширину, водоизмещение составляет около полутора тысяч тонн. В качестве основного вооружения на патрульный корабль "Сергей Котов" установлена 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176. Помимо этого, корабль предполагает возможность установки крупнокалиберных пулемётов.