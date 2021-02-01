ВВС США разрабатывают новое орбитальное оружие

Военно-воздушные силы США занимаются разработкой новейшего орбитального оружия. Речь идёт о так называемых "Стрелах Бога".

Как сообщает издание nation-news.ru, Пентагон намерен в дальнейшем делать ставку именно на этот вид оружия. Для его изготовления будут использованы вольфрамовые стержни. Вывод "стрел" на орбиту планируется осуществлять с помощью ракет, которые разрабатывает SpaceX.

Отмечается, что эффект от одной такой "стрелы" будет сопоставим со взрывом небольшой атомной бомбы. Удар будет схож с локальным землетрясением, однако будут исключены световое излучение, проникающая радиация и заражение местности.