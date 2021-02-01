Американцы считают Западный военный округ самым сильным в России

В США Западный военный округ признали самым сильным в России. К таким выводам пришли специалистами американского Центра военно-морского анализа.

Как сообщает издание infosmi. net, для исследования авторы использовали данные, размещённые в открытых источниках. Американцы сделали вывод, что неприятелю будет крайне сложно атаковать большую часть территории страны из-за мощного оборонительного рубежа на западе.

Отмечается, что на западных рубежах России несут службу военнослужащие шестой общевойсковой армии.