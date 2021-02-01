Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении

Террористы уничтожили американскую военную базу в Кении массированным ракетным ударом.

Как сообщает издание informing. ru, кадры уничтожения военной базы распространила запрещённая в России террористическая организация "Аш-Шабаб".

Известно, что атака на военную базу произошла ещё год назад, однако американцы до сих пор не публиковали данные об этом. Военное командование США сообщает, что при атаке на базу никто не пострадал, а ущерб минимален. Но опубликованные кадры свидетельствуют об обратном: база была практически полностью уничтожена.

Так, были уничтожены минимум три самолёта, а один получил серьёзные повреждения. Кроме того, были уничтожены ангары, в которых находилась техника, военные автомобили и склад с оружием.