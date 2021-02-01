Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Протесты в Брюсселе: люди недовольны карантином
Володин озвучил условие для ведения диалога с США
В школах Тюмени появятся советники по воспитательной работе
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
К 2024 году в России появятся космические роботы с ИИ
"Рано или поздно они вернутся": спикер Рады о Крыме и Донбассе
Гараничев выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры с помощью чипа
"Лентяи, которые не хотят работать": пиарщица Собянина о протестующих

Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении

Силовые структуры » Министерство обороны

Террористы уничтожили американскую военную базу в Кении массированным ракетным ударом.

Как сообщает издание informing. ru, кадры уничтожения военной базы распространила запрещённая в России террористическая организация "Аш-Шабаб".

Известно, что атака на военную базу произошла ещё год назад, однако американцы до сих пор не публиковали данные об этом. Военное командование США сообщает, что при атаке на базу никто не пострадал, а ущерб минимален. Но опубликованные кадры свидетельствуют об обратном: база была практически полностью уничтожена.

Так, были уничтожены минимум три самолёта, а один получил серьёзные повреждения. Кроме того, были уничтожены ангары, в которых находилась техника, военные автомобили и склад с оружием.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
В школах Тюмени появятся советники по воспитательной работе
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
К 2024 году в России появятся космические роботы с ИИ
Россияне не хотят протестовать и бояться "лихих 90-ых"
"Рано или поздно они вернутся": спикер Рады о Крыме и Донбассе
Гараничев выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры с помощью чипа
Американцы считают Западный военный округ самым сильным в России
"Лентяи, которые не хотят работать": пиарщица Собянина о протестующих
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты

Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.

Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Политика. Новости и аналитика
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Общество
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет Любовь Степушова Усам Оздемиров Миру претит доминирование доллара Усам Оздемиров
Комментарии
Протест станет Майданом или затихнет
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Кремлёвские методисты проигрывают Навальному
Франция назвала условие для производства вакцины "Спутник V"
ВВС США разрабатывают новое орбитальное оружие
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Сыну Боярского угрожает неизвестный
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Озвучена чёткая позиция России по Курильским островам
Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента"
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Шойгу пришёл проститься с Лановым
Москалькова обратилась к россиянам
В России ожидается рост цен на импортную мебель и товары для дома
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
От "народного протеста" до воззвания к Байдену
Отчёт украинской разведки: во всём виноват Путин
О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице
Новый политпроект - главное разочарование января
Разговоры о вреде хлеба: чему можно верить
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников