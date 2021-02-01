Украинские военачальники подали в суд на минобороны страны

На Украине начальник Генштаба ВСУ и командующий воздушными силами подали в суд на министерство обороны страны.

Как сообщает rt.com, в суд обратились начальник Генштаба вооружённых сил Украины Сергей Корнийчук и главком ВВС страны Сергей Дроздов. По результатам проверки в армии они получили выговоры от министра обороны Украины Андрея Тарана. В чём конкретно провинились военные чиновники, не сообщается.

Генералы посчитали выговоры несправедливыми и попросили суд отменить приказ о дисциплинарном взыскании.