В Польше недовольны местной альтернативой автомата Калашникова

В Польше местная разработка, призванная заменить автомат Калашникова, вызвала недовольство экспертов.

Как сообщает издание tsargrad.tv, польские эксперты признали автомат хрупким и "капризным". В частности отмечается, что автомат Grot польского производства, который должен был стать для армии заменой автомату Калашникова, при использовании заедает, клинит, а при ударе ломается.

Специалисты отмечают, что о недостатках данного оружия было известно ещё до того, как польское военное ведомство заключило контракт на его поставку. В итоге на оружие низкого качества было потрачено полмиллиарда злотых. Теперь же Grot ожидает модернизация. Возможен и вариант, при котором Польша полностью откажется от этого автомата.