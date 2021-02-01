В Индии появится центр по ремонту российских вертолётных двигателей

В 2021 году в Индии откроется центр по ремонту российских вертолётных двигателей.

Как сообщает ТАСС, в центре будут проводится работы по ремонту двигателей для транспортных вертолётов типа Ми-17.

"Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско-наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год", - цитирует агентство директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Отмечается, что вертолёт Ми-8/17 является вторым по численности военным вертолётом. Доля этих винтокрылых машин составляет 14% мирового рынка.