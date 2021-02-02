Ракетный комплекс повышенной мощности создадут в России

Госкорпорация "Ростех" работает над новым ракетным комплексом повышенной мощности "Гермес 2.0".

Как сообщают "Известия", разработкой занимается холдинг "Высокоточные комплексы". Новый "Гермес" будет оснащён более скоростной ракетой, "боевое могущество" планируется увеличить до 2,5 раз.

Впервые базовая версия комплекса "Гермес" была представлена летом прошлого года. Комплекс можно устанавливать на бронетехнику, морские суда, а также беспилотники. Кроме того, "Гремес" обладает автономной системой наведения.

Отмечается, что возможности для модернизации были заложены при проектировании.