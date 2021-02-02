Америка обеспокоена ростом числа российских подлодок на Камчатке

США беспокоит увеличение числа российских подводных лодок у берегов Камчатки. Америка видит в этом угрозу для себя и НАТО.

Как сообщает издание discover24. ru, о беспокойстве США ростом российского подводного флота рассказали авторы публикации в американском издании Strategy Page. Они отмечают, что в арсенале России есть не только старые советские субмарины, но и новые ракетоносцы типа "Борей".

Появление российских подлодок в тихоокеанском регионе беспокоит США. Американцы понимают, что благодаря своим подводным лодкам, Россия сможет сдерживать любую активность со стороны США и НАТО, в то время как Вашингтон не сможет ничего этому противопоставить.