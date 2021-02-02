Израиль испытал новую версию системы ПВО "Железный купол"

В Израиле провели успешные испытания модернизированной версии системы ПВО "Железный купол".

"Организация по противоракетной обороне Израиля и Управление исследований и разработок Министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы "Железный купол". Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система "Железный купол" будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море", — цитирует пресс-службу Минобороны Израиля издание ng. ru.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие подразделения ВВС и военно-морского флота.

"Железный купол" предназначен для защиты от неуправляемых ракет, дальность поражения целей которых не превышает 70 километров.