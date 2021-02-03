План удара по Калининградской области разработали в НАТО

В НАТО разработали план удара по Калининградской области. Его реализация предполагает четыре этапа.

Как сообщает издание nsn. fm, план предполагает уничтожение четырёх ключевых объектов на территории региона: пусковых установок ракет малой дальности, судов и инфраструктуры Балтфлота, войск в Калининграде, а также комплексов С-400.

"Искандеры" предполагается уничтожить, используя опыт ликвидации установок Р-17 во время боевых действий в Персидском заливе. Для разгрома Балтфлота планируется использовать норвежские ракеты Naval Strike Missile и 155-мм самоходные гаубицы. Уничтожить средства ПВО планируется реактивными системами залпового огня WR-40 Langusta.

В свою очередь, эксперты считают этот план утопическим, отмечая, что на деле его реализация практически невозможна.