Украинский солдат рассказал о неисправной технике в подразделениях ВСУ

Украинский танкист, перешедший на сторону ДНР, рассказал о неисправной военной технике в подразделениях ВСУ.

Как сообщает "Московский комсомолец", о плачевном положении дел в украинских войсках рассказал бывший военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко.

"Тараненко проходил службу в 30-й и 72-й механизированных бригадах, где в боевой готовности находились не более 60 процентов бронетехники. Но по прибытию в 1-ю танковую бригаду оказалось, что положение дел еще хуже. На новом месте службы исправными оказались не более 40 процентов техники. По словам Тараненко, запчасти для ремонта со склада разворовываются, а за оставшиеся приходится платить самим военнослужащим", — приводит издание сообщение УНМ ДНР.

Кроме того, военнослужащий отметил, что поступающие запчасти для техники разворовываются, а солдатам приходится проводить ремонт практически за свой счёт.