Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Митрохин: депутат имеет право участвовать в любых акциях
Психолог: важно поддерживать контакт со своим подсознанием
Ольге Бузовой подарили золотое колье с бриллиантами от Cartier
Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
Лавров прокомментировал хамство Запада и вспомнил актуальную пословицу
Дюков против сокращения РПЛ, но за смену формата
Американские инженеры научили шпинат отправлять электронные письма
В Японии решили ввести "коронавирусные" штрафы для населения
Сборная Китая отказалась от участия в чемпионате мира по биатлону

Украинский солдат рассказал о неисправной технике в подразделениях ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинский танкист, перешедший на сторону ДНР, рассказал о неисправной военной технике в подразделениях ВСУ.

Украинский солдат рассказал о неисправной технике в подразделениях ВСУ

Как сообщает "Московский комсомолец", о плачевном положении дел в украинских войсках рассказал бывший военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко.

"Тараненко проходил службу в 30-й и 72-й механизированных бригадах, где в боевой готовности находились не более 60 процентов бронетехники. Но по прибытию в 1-ю танковую бригаду оказалось, что положение дел еще хуже. На новом месте службы исправными оказались не более 40 процентов техники. По словам Тараненко, запчасти для ремонта со склада разворовываются, а за оставшиеся приходится платить самим военнослужащим", — приводит издание сообщение УНМ ДНР.

Кроме того, военнослужащий отметил, что поступающие запчасти для техники разворовываются, а солдатам приходится проводить ремонт практически за свой счёт.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Сборная Китая отказалась от участия в чемпионате мира по биатлону
Егора Крида осудили за неприличный жест на детском шоу
Россия может вернуть на службу "Ядерного призрака"
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
РФС разрешил "Химкам" выступать в следующем сезоне с замечаниями
Власти Швеции не дадут жителям самим выбрать вакцину
В древности Марс напоминал Исландию - исследование
Как снять квартиру на ЦИАН и не попасться мошенникам
Стали известны возможные соперники России в полуфинале ATP Cup
Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Павел Новиков Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться Павел Новиков Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Общество
Жириновский оценил приговор Навальному
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников