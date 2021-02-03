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Иран впервые запустил ракету-носитель на твёрдом топливе

Силовые структуры » Министерство обороны

Иран провёл запуск ракеты-носителя Zolijanah. Это первый запуск иранской ракеты на твёрдом топливе.

Как сообщает издание piter. tv, о пуске сообщили представители телерадиокомпании IRIB со ссылкой на минобороны Ирана. СМИ сообщают, что с помощью Zolijanah республика планирует выводить на орбиту свои спутники.

Отмечается, что данная ракета-носитель способна выводить на высоту до 500 метров спутники, массой до 220 килограмм.

Этот запуск был испытательным, для запуска ракеты впервые использовалось твёрдое топливо.

Автор: Максим Щегольков
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