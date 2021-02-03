Иран провёл запуск ракеты-носителя Zolijanah. Это первый запуск иранской ракеты на твёрдом топливе.
Как сообщает издание piter. tv, о пуске сообщили представители телерадиокомпании IRIB со ссылкой на минобороны Ирана. СМИ сообщают, что с помощью Zolijanah республика планирует выводить на орбиту свои спутники.
Отмечается, что данная ракета-носитель способна выводить на высоту до 500 метров спутники, массой до 220 килограмм.
Этот запуск был испытательным, для запуска ракеты впервые использовалось твёрдое топливо.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.