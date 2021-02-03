Израильские самолёты провели разведывательные полёты над Бейрутом

СМИ сообщают о том, что израильские самолёты вновь провели разведывательные полёты над территорией Бейрута.

Как сообщает ТАСС, израильский беспилотник в течение несколько часов летал над южной частью города. Кроме того, со стороны моря над районами Бейрута пролетали израильские истребители.

В свою очередь, ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН о произошедшем. По их мнению, Израиль нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой установлен режим прекращения огня на совместной границе.