США призвали отказаться от гонки вооружений с Россией

Эксперт издания Forbes призвал Соединённые Штаты отказаться от гонки вооружений с Россией.

Как сообщает издание shraibikus. com, такое мнение высказал обозреватель Forbes Уильям Хартунг. "Военные расходы Вашингтона в 3 раза превышают расходы Китая и в 10 раз — России. Это чрезмерно большие средства для обеспечения защиты США и их союзников", — цитирует издание эксперта.

По мнению Хартунга, США слишком много тратит на военные расходы, и эти вложения никак себя не оправдывают. Главной ошибкой Соединённых Штатов обозреватель считает отношение к России и Китаю. Хартунг полагает, что проблему "угрозы" со стороны этих держав вполне можно решить с помощью дипломатии.